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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
19.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Antalya'daki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

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Antalya'daki vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı

ANTALYA'da Hulusi Gelişken'i (25) 'Ölümün Nefesi'nde adlı cinayet romanından esinlenerek, pompalı tüfek ile öldürüldükten sonra cesedini bir kuyuda 2 kez yaktıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

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  • Antalyada vahşi cinayet
  • Antalyada vahşi cinayet
  • Antalyada vahşi cinayet
  • Antalyada vahşi cinayet
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonunda İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklandı. Cinayetin, Canşi'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' adlı romandan esinlenilerek, işlendiği iddia edildi. Murat Canşi, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CEZA YAĞDI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet Savcısu Cem Sağdıç, tutuklu sanıklar Caner ve Kartal'ın 'kasten nitelikli öldürme' suçundan ayrı ayrı ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, 2 sanığa ayrıca 'nitelikli yağma' ile 'banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından, tutuksuz sanık Murat Canşi'nin de 'banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, İbrahim Caner'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış, 'banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan da 5 yıl hapis cezası verdi. 'Nitelikli yağma' suçundan da 12 yıl hapse mahkum etti.

Mahsum Kartal'ı da 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ömür boyu, ' banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan 4 yıl 2 ay, 'nitelikli yağma' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Murat Canşi'ye ise 'banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 

YARGITAY ONADI

Karar, sanık avukatları tarafından temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

KİTAP, 1215 YILINI ANLATIYOR

Antalya'da Hulusi Gelişken cinayetinde esinlenilen, şüphelilerden Murat Canşi'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' adlı kitaptaki olaylar, 1215 yılında geçiyor. Kitabın internet üzerindeki tanıtımında ise şu bilgiler yer aldı:

"1215 yılının karanlık günlerinde büyük bir adanın ağaçlarla kaplı en uc kısmında yer alan ürpertici ruhban okulunda geçmektedir konu. Amacın rahipler ve din adamlarının yetiştirilmek olduğu yıkık dökük bu okulda, ardı ardına işlenen vahşice cinayetler bütün yüreklere korku salmaktadır. Aleksius ve Louis ismindeki iki genç arkadaşın cinayetleri çözme yolundaki uğraşları zaman zaman hayatlarını tehlikeye soksa da kendilerini talihsiz bir şekilde olayların içinde bulmaları katil olmadıklarını ispatlama yolunda sebep haline gelmektedir. Katillerin kimler olduğunu bulmaya çalıştığınız bu kitabı soluk soluğa okuyacaksınız. Okudukça farkında olmadan 1215 yılını yaşayacak, bu kitaba tutsak olacaksınız."

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