Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı
GeriGündem Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk BAŞAR- Selay SAYKAL/TRABZON (DHA)
01.12.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı

Trabzon'da lisenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan Boran Aydın (11), başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lisenin bahçesinde arkadaşıyla birlikte top oynayan Boran Aydın, aniden devrilen seyyar demir kale direğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Aydın için arkadaşları çevredekilere durumu anlattı.

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunulan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ÖNLEMLER ARTIRILMALI'

Hastanede tedavisi süren Boran Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi. Boran Aydın’ın akrabası Hami Aydın, bu tür direklerin yere sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Kale direklerinin sabit bir yeri olması lazım. Çocuk buraya giriyor, oynuyor. Buranın müdürü var, niye bunlarla ilgilenmiyorlar? Girişler açık. Okul kapısının hafta sonları kapalı olması lazım ama ilgilenen yok. Çocuk şu an yoğun bakımda yatıyor. Kale direkleri ağır değil, hem de seyyar. Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile sallar. Önlemler artırılmalı" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle