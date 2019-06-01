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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
01.06.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

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Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

ANTALYA'da, ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Halit Yılmaz'ı (49) öldürdüğü iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Lütfiye Y.'nin ilişkisi olduğu Yılmaz'ı iftar bahanesiyle eve çağırdığı, eşi ve bir arkadaşıyla birlikte boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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  • Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
  • Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
  • Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
  • Başına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu... Kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Polis aramaları sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli Karayolu Cehennem Deresi Mevkii'nde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, dün sabah da aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Naldöken Mevkii'nde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu.

Çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Saat 16.00 sıralarında ise ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulundu.

Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EŞİ VE ARKADAŞIYLA EVDE BOĞDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Yılmaz'ın en son Lütfiye Y.(34) ile görüştüğü tespit edildi. Polis, dün akşam Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak, Lütfiye Y. ve eşi Muhammet Y.'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Lütfiye Y., ifadesinde, Halit Yılmaz ile 4 yıldır ilişkileri olduğunu, evlendikten sonra da ilişkilerinin devam ettiğini, eşinin bunu öğrendiğini , bunun üzerine 24 Mayıs Cuma günü Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle evine çağırdığını anlattı.

Lütfiye Y.,  Halit Yılmaz'ı eşi Muhammet Y. ve arkadaşı Şükrullah T. (35) ile evde boğarak öldürdüklerini itiraf etti.

'CESEDİ ORMANA ATTIK'

Lütfiye Y. ve eşi, cesedi araçlarının bagajına koyarak, Antalya- Korkuteli Karayolu Naldöken Mevkii'nde ormanlık alana attıklarını, Halit Yılmaz'ın aracını da Cehennem Deresi'nde uçuruma yuvarladıklarını söyledi.

Polis, çiftin ifadeleri üzerine Şükrullah T.'yi Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Halit Yılmaz'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ı iftar bahanesiyle çağırdıkları evde öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana attıkları ortaya çıkan Lütfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli,  'tasarlayarak insan öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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