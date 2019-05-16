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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
16.05.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Başına gelenler herkesi şoke etti! ‘Halen gülüyorum, çok komik…’

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Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Park halindeki aracın iki kapısı 3 dakika içerisinde çalındı.  

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Muratpaşa Mahallesi'ndeki kafenin önüne minibüsle gelen iki şüpheli, iş yeri sahibi Celal Demirbilek'in park halindeki aracına yöneldi.

Şüpheliler panelvanın ön camını kırarak içeri girip, sürgülü kapıların açılmasını sağladı. Zanlılar, kısa sürede levyeyle söktükleri kapıları minibüse yükledikten sonra, olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anında içeride bulunan iş yeri çalışanı, bir süre sonra aracın kapılarının yerinde olmadığını fark ederek, durumu Demirbilek'e ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüphelilerin 3 dakikada aracın iki kapısını sökerek minibüse yerleştirdikleri görülüyor.   

Celal Demirbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın şokunu henüz atlatamadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bir müddet kendime gelemedim, inanamadım. Daha sonra gülmeye başladım. Halen gülüyorum, çünkü komik bir durum. Üç dakika içerisinde çalma eylemini gerçekleştirmişler. Teyp, ruhsat ve cüzdanıma dokunmamışlar. İçinde para olmadığı için caddeye geri fırlatmışlar. Neden çaldıklarına bir anlam veremedim. Bir sürü ihtimal var. Arabalarına takmak için almış olabilirler, hurdacıya vermek için olabilir."

Başına gelenler herkesi şoke etti ‘Halen gülüyorum, çok komik…’


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