Başına düşen minare alemi için 1.858.000 TL

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, 15 yıl önce cuma namazı için gittiği Yeşilyurt Ulu Cami’nin minaresinin aleminin başına düşmesi sonucu kafatasının bir bölümü alınan, akli melekelerini de büyük ölçüde yitiren Özgür Şen’in (37) ailesi, açtığı tazminat davasında 1 milyon 858 bin TL almaya hak kazandı. Kararın kesinleşmesi halinde ödenmesi gereken tazminatın yasal faiziyle birlikte 5 milyon TL’yi bulacağı belirtildi.

NAMAZDAN ÇIKIŞTA

İstanbul’da üniversite öğrencisi Özgür Şen, 2003 yılının Şubat ayında İzmir’e ailesini ziyarete geldi. Şen, babası İbrahim Şen ile birlikte, cuma namazını kılmak için evlerinin yakınlarındaki Yeşilyurt Ulu Cami’ye gitti. Namazın ardından camiden çıkışta Özgür Şen’in üzerine minarenin alemi devrildi. Yaralanan Şen, İzmir’deki çeşitli hastanelerde bir dizi tedavi gördü ancak akli melekelerinde büyük oranda kayıp yaşadı. Konuşma yetisini de kaybeden Şen, sadece ‘Allah’ diyebiliyor.

FIRTINA VARMIŞ

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan yüzde 100 oranında iş ve beden gücü kaybı raporu alınan Şen’e, engelli aylığı bağlandı. Olaydan sonra aile savcılığa suç duyurusunda bulunsa da bilirkişi raporlarında o gün fırtına olduğunun belirtilmesi nedeniyle ’doğal afet’ yaşandığı yönündeki tespit dikkate alınarak, savcılıkça takipsizlik kararı verildi. Baba İbrahim Şen, oğlu adına tazminat davası açtı. İzmir 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, 2016 yılının Kasım ayında, Yeşilyurt Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin 1 milyon 858 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Ulu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay’ın kararı onaması durumunda, Özgür Şen için ödenmesi gereken tazminatın, yasal faiziyle birlikte 5 milyon TL’yi bulacağı belirtildi.

‘YAŞARKEN KAYBETTİM’

3 kardeşin en küçüğü olan Özgür Şen’in bakımını, annesi Binnaz Şen ve ağabeyi Vural Şen üstlendi. Hem kanser hastası eşi İbrahim Şen’e hem de oğluna bakan anne Binnaz Şen, “Parayla pulla işimiz yok. Bizler yaşlı insanlarız, bugün varız yarın yokuz. Bizlere bir şey olursa bu çocuğa kim bakacak? Konuşamıyor, doğru dürüst yürüyemiyor, okuyamıyor, yazamıyor. Ben oğlumu yaşarken kaybettim” dedi.