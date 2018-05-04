‘Basın özgürlüğü’ için kanat çırptılar

Pınar Türenç, şöyle konuştu: “Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Demokrasinin vazgeçilmez değerlerinden olan basın özgürlüğü bildiğiniz gibi en zor dönemini yaşamaktadır. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bu çok anlamlı noktada, Abdi İpekçi'nin anıtı önünden seslenmek istiyoruz. 1 Şubat 1979 günü bu köşede şehit edilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine ‘basın özgürlüğü’ diye haykırıyoruz. Onun da yıllar önce savunduğu bir özlemdi bu. Dünyada basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içerisinde Türkiye en son sıralarda yer almaktadır. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Türkiye’de şu an 145’e aşkın gazeteci hapiste bulunmaktadır. Sadece gazetecilik yaptığı için hapiste olan gazetecilere bugün derhal özgürlük istiyoruz, tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.”