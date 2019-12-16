Basın Konseyi’nden Rahmi Turan ve Talat Atilla’ya ‘yalan haber’ kınaması

BASIN Konseyi’nden yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’ın “Tokmak 2” adlı köşesinde 20 Kasım 2019’da yayımlanan “Müthiş bir haber” başlıklı yazıda konu edilen iddiaların gerçek olmadığı, uydurma nitelikte olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı. Rahmi Turan tarafından dile getirilen iddiaların kamuoyunda duyulması ve böyle bir haberin yayımlanmasının, siyaseti dizayn etmeye yönelik bir “kumpas” olduğu görüşünün dillendirildiği belirtildi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nun, 13 Aralık 2019’daki olağanüstü toplantı gündeminde değerlendirilen yazının hem siyaset hem medyada geniş yankı uyandırdığı, “saraya yakın kaynak” ile “Saraya giden CHP’linin kim olduğu” tartışmasını başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Rahmi Turan’ın, 24 Kasım günü “Siyaseti sarsan olay” başlıklı köşe yazısında haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladığı, 26 Kasım’daki “Özür diliyorum” başlıklı yazısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce’den ve okurlardan özür dilediği aktarıldı.

KUMPASI KURANLAR GİZLENMİŞTİR

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Turan ve Atilla ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- “Olayda esas sorumlu olan gazeteci Talat Atilla, kendisinin yayımlama olanağı varken bunu yapmamış; günlerce kapı kapı dolaşarak yüksek tirajlı Sözcü gazetesinin başyazarına yalan haberi yayınlatmış; meslektaşının güvenini suiistimal etmiştir. Meslektaşına güvendiği için onun kendisine ilettiği haberin yalan çıkacağına hiçbir ihtimal vermeden yayımlayan Rahmi Turan’ın köşesindeki yazıda adı geçen siyasetçilere iftira atılmış; bu ‘kumpası’ kuranlar ise gizlenmiştir.

- Deneyimli bir gazeteci olmasına karşın Rahmi Turan, doğru olup olmadığını sorgulamadan kendisine söyleneni gerçekmiş gibi köşesine taşımıştır. İddianın doğruluğunu teyit edebilecek hiçbir bulguya ulaşamamasına rağmen, iddiaları kesin bir olguymuş gibi yayımlamıştır. Kaynağı olan gazeteciye ‘Neden haberi kendin yazmıyorsun?’ diye sormamıştır.

- Oysa, gazetecilikte şüphe temel ilkedir. Kendisi tanınmış bir yazardır, taraflara kolayca ulaşıp iddiayı doğrulatması mümkünken yapmamıştır. Saray’a gittiği söyleyen CHP’liyi aradığını ve ulaşamadığını söylemesi, mazeret olamaz. Kaldı ki, taraflardan Muharrem İnce, kendisini kimsenin aramadığını açıklamıştır.

BASIN MESLEK İLKELERİNİ İHLAL

- Açıklanan bu nedenlerle Rahmi Turan’ın ‘Müthiş bir haber’ ve ‘Müthiş haber-2’ başlıklı yazılarıyla Basın Meslek İlkeleri'nin birden fazla maddesini ihlal ettiği Yüksek Kurul tarafından tespit edilmiştir. Yalan haberin kaynağı olan Turktime Sahibi ve Medya Grup Başkanı gazeteci Talat Atilla’nın gerçeğe aykırı bu ‘haberi’ bir meslektaşının yazmasını sağlamak suretiyle, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği anlaşılmıştır.

- Gerçek dışı bu haber nedeniyle halkın gerçekleri öğrenme hakkı ihlal edilmiş, kamuoyu yanıltılmış, farklı algılar oluşturulmuştur.”

- Talat Atilla’nın, Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6 ve 12’nci maddelerini ihlalden oybirliğiyle kınanmasına, 11’nci maddesini ihlalden de oy çokluğu ile kınanmasına karar verildi.

- Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Turan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6’ıncı maddelerini ihlal ettiğini oybirliğiyle kararlaştırdı ve oy çokluğuyla kınanmasına karar verdi.

İHLAL EDİLEN MADDELER

- 3. madde: Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.

- 4. madde: Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

- 6. madde: Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.

- 11. madde: Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.

- 12. madde: Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.