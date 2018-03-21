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    Basın Ekspres yolunu birbirine kattılar! Polis ateş açtı...

    DHA
    21.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Polisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattı. Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Polisin ateş açması üzerine, şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerledi. Şüpheliler 7 araca çarptı, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

    Basın Ekspres yolunda polisten kaçan şüpheliler yolu birbirine kattı. Çaldıkları lüks otomobille kaçan şüpheliler, 7 araca çarptı. Polis şüphelilerin arkasından ateş açtı. 

    Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi.  İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine  kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

    Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri,  "Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık" diye konuştu.

    Basın Ekspres yolunu birbirine kattılar Polis ateş açtı...

    Basın Ekspres yolunu birbirine kattılar Polis ateş açtı...

     

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    Etiketler: Basın Ekspres yolu , polis , ateş açtı , çatışma , kaza , haberler , gündem
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