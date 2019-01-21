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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / DHA
21.01.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Basın Ekspres yolunda dehşet! Genç kadın giden araçtan kendini attı...

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Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilden bir kadın kendini yola attı. Yaralanan kadın, kendisini fark eden sürücüler sayesinde ölümden döndü.

Olay saat 13.00 sıralarında Basın Ekspres yolu, Kuyumcukent mevkii, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Çırak yönetimindeki araç bir süre arka kapısı açık seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bulunan kadın bir anda kendini yola attı. Kadın kanlar içerisinde yerde sürüklendi. O sırada arkadan gelen sürücüler durumu fark edip frene bastı. Araçların durmasıyla kadın ölümden döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansa konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.  

"KIZ EVDEN ARACIMA BİNERKEN AĞLIYORDU"

Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Ağabeyini  tanıyorum, onu tanımıyorum. Güngören'e gidiyordum. Onlar da 'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı. Kız evden aracıma binerken ağlıyordu" ifadelerini kullandı.

"KIZ BİR ANDA KENDİNİ YOLA ATTI"

Kadını fark edip son anda frene basan sürücü Burç Erdoğdu ise, "Korna çaldım. Kapı açıktı. Korna çaldım kapıyı kapatsınlar diye. Kız bir anda kendini attı. Arabanın önüne düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Frene bastım. Kanlar içinde yerde kaldı. Kendini attı yani. Seyir halinde kendini attı. Allah'tan çarpmadık" dedi.

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