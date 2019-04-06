Son dakika! İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmanın büyük oranda tamamlanması üzerine kapatılan yollarda yeniden trafik akışı sağlandı.
Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti trafiğe açıldı.
Taşınmamız büyük oranda tamamlandı.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 6 Nisan 2019
Kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.
Bu süre zarfında yardımını esirgemeyen başta Ulaştırma Bakanımız ve Bakanlık yetkililerine, İstanbul Valimize ve Mülki İdare Amirimize, tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkili ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
'BÜYÜK GÖÇ'ÜN YÜZDE 94'Ü TAMAMLANMIŞTI
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.
5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.
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