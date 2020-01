Basıbos faciası

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at can verirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Savrulan atlar ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.