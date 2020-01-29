Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK / DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
Basıbos faciası
İSTANBUL Büyükçekmece D-100 karayolu Kumburgaz mevkisinde, Fikrettin Mermer’in kullandığı 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at can verirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Savrulan atlar ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.
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