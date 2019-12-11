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DHA
11.12.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Başı ve kolları olmayan cansız beden bulunmuştu! Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

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Başı ve kolları olmayan cansız beden bulunmuştu! Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi.

Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında balık avı için denize açılan Hakan Şen'den bir daha haber alınamadı.

Yapılan tüm çalışmaya rağmen Şen'den bize rastlanmadı. 4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Başı ve kolları olmayan cansız beden bulunmuştu Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi.

Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
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