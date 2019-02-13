Başhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi
Hızlı tren kazası sırasında başhostes olarak görev yapan N.E. müşteki sıfatıyla ifade verdi.
ANKARA’da 13 Aralık’ta dokuz kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturma dosyasına dikkat çekici bir müşteki ifadesi girdi. TCDD’de 8 yıldır hostes olarak görev yapan N.E., 16 Aralık 2018’de savcılıkta müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde şunları anlattı: “Olay günü Konya treninde başhostes olarak görevliydim. Gar kontrol memuru ile telsizle görüştükten sonra kapıları kapatarak 4. vagonda bulunan personel kabinine geçtim.
BÜYÜK BİR GÖRÜLTÜ OLDU
Burada personel fişini doldurmaya başladım. Hostes arkadaşım G.D. kulaklık dağıtımını bitirdikten sonra 4. vagonda bulunan personel kabinimize geldi. Trenin kalkışından 5-6 dakika geçmişti. Ben de personel fişini yazmayı bitirip 1. vagonda bulunan makinistlerin olduğu kabine doğru gidecektim. Tam bu esnada büyük bir gürültü oldu. Ben öne doğru savruldum. Karnımı ve kolumu masaya çarptım. O anda elektrikler kesildi. G.D. de bu esnada ayaktaydı ve yere düştü.
Kendimizi toparladıktan sonra işyerimizin WhatsApp grubuna ‘81201 treni yoldan çıktı, bize acil yardım gönderir misiniz’ diyerek ses kaydı yolladım. Daha sonra 4. vagonda bulunan acil çıkış kapısını açtım, kendini iyi hisseden yolcular buradan çıkabilir diyerek uyarıda bulundum. Olayın meydana geldiği yerde karşı durakta bekleyen yolcular da bize yardım etmek için yanımıza geldiler. İçeride baygın ve yaralı yolculara yardım etmeye başladım. 5 dakika kadar sonra 112 ekipleri gelmeye başladı.
MAKİNİSTLERE SÖYLENİRDİ
Seferlere çıktığımızda Ankara çıkışında hatırladığım kadarıyla her zaman Hat -1’den seyrederek çıkış yapar, Hat -2’den seyrederek dönüş yapardık. Bu bilgiyi sürekli seferlere çıktığımız için biliyorum. Bana hangi hattan gidileceği hususunda bilgi verilmez. Bu bilgi makinistlere verilir. Hat bilgisi verilmeden tren hareket etmez.”
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