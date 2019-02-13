Başhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi
GeriGündem Başhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Başhostes anlattı: Gidilecek hat söylenirdi

Hızlı tren kazası sırasında başhostes olarak görev yapan N.E. müşteki sıfatıyla ifade verdi.

ANKARA’da 13 Aralık’ta dokuz kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturma dosyasına dikkat çekici bir müşteki ifadesi girdi. TCDD’de 8 yıldır hostes olarak görev yapan N.E., 16 Aralık 2018’de savcılıkta müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde şunları anlattı: “Olay günü Konya treninde başhostes olarak görevliydim. Gar kontrol memuru ile telsizle görüştükten sonra kapıları kapatarak 4. vagonda bulunan personel kabinine geçtim.

BÜYÜK BİR GÖRÜLTÜ OLDU

Burada personel fişini doldurmaya başladım. Hostes arkadaşım G.D. kulaklık dağıtımını bitirdikten sonra 4. vagonda bulunan personel kabinimize geldi. Trenin kalkışından 5-6 dakika geçmişti. Ben de personel fişini yazmayı bitirip 1. vagonda bulunan makinistlerin olduğu kabine doğru gidecektim. Tam bu esnada büyük bir gürültü oldu. Ben öne doğru savruldum. Karnımı ve kolumu masaya çarptım. O anda elektrikler kesildi. G.D. de bu esnada ayaktaydı ve yere düştü.
Kendimizi toparladıktan sonra işyerimizin WhatsApp grubuna ‘81201 treni yoldan çıktı, bize acil yardım gönderir misiniz’ diyerek ses kaydı yolladım. Daha sonra 4. vagonda bulunan acil çıkış kapısını açtım, kendini iyi hisseden yolcular buradan çıkabilir diyerek uyarıda bulundum. Olayın meydana geldiği yerde karşı durakta bekleyen yolcular da bize yardım etmek için yanımıza geldiler. İçeride baygın ve yaralı yolculara yardım etmeye başladım. 5 dakika kadar sonra 112 ekipleri gelmeye başladı.

MAKİNİSTLERE SÖYLENİRDİ

Seferlere çıktığımızda Ankara çıkışında hatırladığım kadarıyla her zaman Hat -1’den seyrederek çıkış yapar, Hat -2’den seyrederek dönüş yapardık. Bu bilgiyi sürekli seferlere çıktığımız için biliyorum. Bana hangi hattan gidileceği hususunda bilgi verilmez. Bu bilgi makinistlere verilir. Hat bilgisi verilmeden tren hareket etmez.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4. Alay taşınıyor

Erdoğan: Gıda terörü estirenlere dersini verdik

1112 polise daha FETÖ gözaltısı

‘Beri bak efendi’