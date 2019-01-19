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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başhekimlik şartları değişti

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Başhekimlik şartları değişti

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle rektör atamaları yapıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi, Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.

KALIN VE AĞBAL’A YENİ GÖREV

YÖK üyeliğine Prof. Safa Kapıcıoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen atandı.

ÇAVUŞOĞLU’NUN EŞİNE ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Rasim Özdenören, İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ramazan Bal, Ticaret Bakan Yardımcılıklarına Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay atandı. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne eski AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Temel getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Nigar Hülya Çavuşoğlu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine atandı.

BÜTÇE DIŞI AVANS ÖDEME

‘28 numaralı’ kararname de dün yayımlandı. Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında mal ve hizmet alımlarında bakan onayı ile yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek.

KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLER

Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane olursa bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek ve her bir hastanenin hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilecek. Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından kullanılan hastanelere, profesör veya doçent unvanına haiz veyahut doktor öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilecek.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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