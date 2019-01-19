Başhekimlik şartları değişti
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle rektör atamaları yapıldı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi, Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.
KALIN VE AĞBAL’A YENİ GÖREV
YÖK üyeliğine Prof. Safa Kapıcıoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen atandı.
ÇAVUŞOĞLU’NUN EŞİNE ATAMA
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine Rasim Özdenören, İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Ramazan Bal, Ticaret Bakan Yardımcılıklarına Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay atandı. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne eski AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Temel getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Nigar Hülya Çavuşoğlu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliğine atandı.
BÜTÇE DIŞI AVANS ÖDEME
‘28 numaralı’ kararname de dün yayımlandı. Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında mal ve hizmet alımlarında bakan onayı ile yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilecek.
KOORDİNATÖR BAŞHEKİMLER
Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane olursa bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek ve her bir hastanenin hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilecek. Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından kullanılan hastanelere, profesör veya doçent unvanına haiz veyahut doktor öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilecek.
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