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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Başbuğ’un Ergenekon davası düştü

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Başbuğ’un Ergenekon davası düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, soruşturma izninin işleme konulmaması kararı vermesi üzerine Yüce Divan, 26. Genelkurmay Baş-kanı emekli Orgeneral Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine hükmetti. Böylece Ergenekon dosyası kapandı.

ANAYASA Mahkemesi’nce (AYM) Yüce Divan sıfatıyla dün duruşmasız yapılan oturumda, hakkındaki Ergenekon davası düşürülen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “terör örgütü yöneticisi olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırma” suçlamasıyla 26 ay cezaevinde kaldı. Başbuğ AYM’ye yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verilmesiyle tahliye oldu. 2017 Temmuz’da İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 18 sanıklı dosyada Başbuğ’un dosyasını ayırarak AYM’ye gönderdi. Mahkeme, Başbuğ’a isnat edilen fiillerin, Yüce Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına karar verdi. Mahkeme, Başbuğ hakkında, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden, sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, diğer sanıklar hakkındaki davaların ayrılmasına karar verdi. Başbuğ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneği Başbakanlığ a gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ve Başbakanlık’ın kaldırılması nedeniyle izin prosedürü Cumhurbaşkanlığı’nda işletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin “işleme konulmamasına” karar verdi. AYM Genel Kurulu da Yüce Divan sıfatıyla dün Başbuğ’un dosyasını gündemine aldı ve inceledi.

DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME

AYM dün saat 09.30’da dosya üzerinden ve duruşmasız inceleme yaptı. AYM oturumunda, Başbuğ hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

AYM, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 223’üncü maddesinin 8’inci fıkrası gereğince davanın düşmesine hükmetti. CMK’nın 223/8’inci maddesi, “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir” hükmünü içeriyor.     

TÜM SANIKLAR BERAAT ETMİŞTİ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında nihai karar açıklanmıştı. İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 235 sanıklı davada, “Ergenekon örgütünü kurma” ve “yönetme” suçundan tüm sanıklar beraat etmişti.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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