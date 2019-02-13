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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Başbuğ'a kozmik tepki

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Başbuğ'a kozmik tepki

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, “Ergenekon’dan Çıkış” kitabıyla ilgili İpek Özbey’e verdiği röportajındaki “Bugün olsa yine Kozmik Oda’yı açardım. Biz o gün doğru yaptığımızı düşündük, bugün hâlâ öyle düşünüyorum” sözlerine eski silah arkadaşlarından tepki geldi.

TSK’NIN NAMUSU

Nusret Güner (Balyoz davasında TSK mensuplarına verilen cezaya tepki olarak istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral): “Kozmik odanın aratılmasına müsaade etmesi skandaldır. Sen, hâkimi (O da FETÖ’cü çıktı) kozmik odaya sokuyorsun. Kozmik oda TSK’nın namusu demek. Başbuğ o dönem, “Sayın Başbakan, ben araştırayım, gereğini yapayım. Ancak siz bana güvenmiyor da 40 yaşındaki yargı mensubuna güveniyorsanız o zaman Allahaısmarladık” diye tavır almalıydı. Kozmik Oda’yı açtırınca neye engel oldu ? TSK’ya kurulan kumpasın mı önüne geçti ? Kendisini bile cezaevinden kurtaramadı.

SAVAŞ İLANIDIR

Soner Polat (Emekli tümamiral-Balyoz davasında 3 yıl tutuklu kaldı): Bir takım faili meçhul cinayetlerin TSK’nın üzerine yıkılma olasılığı devletin bekası yanında bir hiçtir. Kaldı ki FETÖ’nün yabancı ülkeler tarafından kullanıldığı o dönemde de biliniyordu. Kozmik odaya girme talebi örtülü savaş ilanıdır. Komutan devletin sırlarını korumak için her türlü yeteneği sonuna kadar kullanmalıdır.

CESARET EDEMEDİ

Dr. Yasin Türker (Balyoz’da 3 yıl tutuklu kalan emekli Deniz Kurmay Albay): “Saldıray Berk örneği ortada. 2. Ordu’ya aramaya gelindi. Savcı alınmadı, kimse tutuklanmadı. Erdoğan, MİT müsteşarını teslim etti mi savcılara?

Avukat Serdar Öztürk (Ergenekon’da 5 yıl tutuklu kalan emekli gazi üsteğmen): Başbuğ’a 16 Ocak 2009’da 2 sayfalık bir yazı ile uyardım. Türk ordusuna operasyon yapıldığını, durumun savaş hali kadar ciddi olduğunu gördüm. Bu polisler ve savcılara askeri casusluktan soruşturma açılmalı ve tutuklanmalıydı. Askeri yargının yetkisi vardı. Başbuğ’un yapması gereken bu adamları kozmik odaya sokmak değil, tutuklatmaktı.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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