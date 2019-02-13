Başbuğ'a kozmik tepki
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, “Ergenekon’dan Çıkış” kitabıyla ilgili İpek Özbey’e verdiği röportajındaki “Bugün olsa yine Kozmik Oda’yı açardım. Biz o gün doğru yaptığımızı düşündük, bugün hâlâ öyle düşünüyorum” sözlerine eski silah arkadaşlarından tepki geldi.
TSK’NIN NAMUSU
Nusret Güner (Balyoz davasında TSK mensuplarına verilen cezaya tepki olarak istifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral): “Kozmik odanın aratılmasına müsaade etmesi skandaldır. Sen, hâkimi (O da FETÖ’cü çıktı) kozmik odaya sokuyorsun. Kozmik oda TSK’nın namusu demek. Başbuğ o dönem, “Sayın Başbakan, ben araştırayım, gereğini yapayım. Ancak siz bana güvenmiyor da 40 yaşındaki yargı mensubuna güveniyorsanız o zaman Allahaısmarladık” diye tavır almalıydı. Kozmik Oda’yı açtırınca neye engel oldu ? TSK’ya kurulan kumpasın mı önüne geçti ? Kendisini bile cezaevinden kurtaramadı.
SAVAŞ İLANIDIR
Soner Polat (Emekli tümamiral-Balyoz davasında 3 yıl tutuklu kaldı): Bir takım faili meçhul cinayetlerin TSK’nın üzerine yıkılma olasılığı devletin bekası yanında bir hiçtir. Kaldı ki FETÖ’nün yabancı ülkeler tarafından kullanıldığı o dönemde de biliniyordu. Kozmik odaya girme talebi örtülü savaş ilanıdır. Komutan devletin sırlarını korumak için her türlü yeteneği sonuna kadar kullanmalıdır.
CESARET EDEMEDİ
Dr. Yasin Türker (Balyoz’da 3 yıl tutuklu kalan emekli Deniz Kurmay Albay): “Saldıray Berk örneği ortada. 2. Ordu’ya aramaya gelindi. Savcı alınmadı, kimse tutuklanmadı. Erdoğan, MİT müsteşarını teslim etti mi savcılara?
Avukat Serdar Öztürk (Ergenekon’da 5 yıl tutuklu kalan emekli gazi üsteğmen): Başbuğ’a 16 Ocak 2009’da 2 sayfalık bir yazı ile uyardım. Türk ordusuna operasyon yapıldığını, durumun savaş hali kadar ciddi olduğunu gördüm. Bu polisler ve savcılara askeri casusluktan soruşturma açılmalı ve tutuklanmalıydı. Askeri yargının yetkisi vardı. Başbuğ’un yapması gereken bu adamları kozmik odaya sokmak değil, tutuklatmaktı.
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