Başbakanlık binasının akıbeti belli oldu
Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine tanıklık eden, tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören tarihi Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi
Başbakanlık Merkez Binası, tarihi açıklamalara, kritik toplantılara, siyasi krizlere ve önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Başbakanlık makamı da kalktı.
ADALET BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLDİ
Bir süredir ne olacağı merak konusu olan Türk siyasi tarihinin 81 yılına tanıklık eden Başbakanlık Merkez Binası’nın akıbeti belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığının tahsis talebine olur veren imzayı attı. Bina Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığınca tutanak karşılığında teslim alındı.
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