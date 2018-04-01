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    Başbakan'ın ev ziyaretinde ilginç sohbet

    İZMİR (AA)
    01.04.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire ilçesinde kendisini evlerine davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti. Kaya ailesinin bir ferdi, "Sizi hep televizyondan görüyorduk. Biz atadan, dededen CHP'liyiz ama sizi evimizde gördük çok mutlu olduk" dedi.

    AK Parti Tire İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un babası Ahmet ve annesi Latife Ok'un evinde misafir olarak bulunan bir yakınlarının oğlu lösemi hastası Ahmet Özen'in arzusu üzerine aileyi ziyaret etti. Ok çifti ile bir süre sohbet eden Yıldırım, 6 yaşındaki Ahmet Özen'i severek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından kendisini yan apartmandaki evine davet eden Kaya ailesini de kırmadı.

    Başbakanın ev ziyaretinde ilginç sohbet

    Ev sahibi Özlem Kaya ve ailesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ailenin 4 aylık bebeği Melis'i kucağına alarak sevdi. Ziyaret sırasında Kaya ailesinin bir ferdi "Sizi hep televizyondan görüyorduk. Biz atadan, dededen CHP'liyiz ama sizi evimizde gördük çok mutlu olduk" dedi. Özlem Kaya'nın annesinin "Kırmadınız geldiniz çok mutlu oldum. Tire'yi beğendiniz mi?" sözleri üzerine Başbakan Yıldırım, "İnsanı ile doğası ile Tire huzur veren bir yer" karşılığını verdi.

    Başbakanın ev ziyaretinde ilginç sohbet

    Ziyaret çıkışında dışarıda toplananların yanına giden Başbakan Yıldırım, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir kişi Yıldırım'ın yakasına Türk bayrağı ve zeytin yaprağı figürlü el işlemeli rozet taktı.

     

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    Etiketler: Binali Yıldırım , izmir , gündem
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