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    Başbakan'dan taksicilere Uber açıklaması

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 02:36 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen sahur programında konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

    "İnsana hizmet zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz? Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Düsturumuz budur.

    Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse burada iş yapamaz.

    Bakın en son aldığımız karardan sonra, biliyorsunuz bir mevzuat düzenlemesi yaptık. O düzenlemeden sonra, her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine.

    Bundan sonra bizim görevimiz; yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza (taksiciler), sizin arazinize giren bu teşkilatı (Uber) buradan çıkaracağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz olarak, başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite kalite kalite..."

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Taksi , son dakika , haberler
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