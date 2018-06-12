Başbakan'dan önemli Avrupa Birliği üyelik mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile ortak basın açıklaması yapıyor. Başbakan Yıldırım’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın Türkiye’nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmesini istiyoruz. Türkiye’nin AB hedefi devam ediyor ama bu Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir iş değil. Avrupa’nın kafa karışıklığını gidermesi gerekiyor.

Avusturya’nın aldığı camileri kapatma kararının bölgesel barış ve dinler arası buluşma için büyük bir tehdit olduğunu da ifade etmek isterim. Bölgemizin barışa ve huzura ihtiyacı var. Avusturya’nın bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını almadan hemen önce böyle bir kararın büyük bir yanlış olduğunu düşünüyoruz.

Sayın Borisov’a bir kez daha teşekkür ediyorum.