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    Başbakan'dan olaylı derbi için ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, olaylar nedeniyle yarım kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı için ilk kez konuştu. Yıldırım, "TFF de gerekli araştırma soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa sorumlu olanlar karşılığı görecek" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası Türkiye Kupası'nda yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin soruyu yanıtladı.

    Yıldırım şunları söyledi: "Şenol Güneş’e yapılan bu saldırı kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum. Dostluğa futbola uyan bir şey değildir. Şenol Güneş’e geçmiş olsun diyorum. Tabi maç takımlar arasında rekabet olağan bir şeydir. Ama bu rekabeti şiddete dönüştürdüğünüz zaman bu eğlence olmaktan çıkıyor. Ha anarşi ha orada yaşanan şiddet. Bu tip olayların bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Başta yöneticiler olmak üzere taraftarları futbolun zevkine keyfine varmaya davet ediyorum. Kavgayla futbol olmaz. Takımlarımız da asla bunu hak etmiyor. Bu arada TFF de gerekli araştırma soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa sorumlu olanlar karşılığı görecek."

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    Etiketler: olaylı derbi , gündem
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