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    Başbakan'dan kritik Irak ve Kandil açıklaması

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım Muş'ta yaptığı açıklamada 'Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde. Kandil için her seçenek masada' dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın Muş'ta yaptığı konuşka özetle şöyle: "Yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermez. Muş hiçbir zaman çukur siyasetine geçit vermedi, alçakların isyana çağrısına karşılık vermedi. Muşlu kardelim biliyorki AK Parti evlatları analarla buluşturan partidir, terörün kökünü kazıyan partidir. Bugüne kadar ne yaptı bunlar? AK Parti 16 yıldır ülkeyi baştan başa yaptığı yatırımlarla donatırken bu hamaset siyasetçileri neredeydi? Herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı ülkeyi inşa ederken bunlar neredeydi? Gönülleri buluşturduk kucaklaştırdık. Terörle kararlı bir şekilde mücadelemizi veriyoruz. Bu ülkenin evlatlarını ayrım gayrım yapmadan Kürt demeden, Türk demeden, Arap demeden herkesi bağrımıza bastık.

    'KANDİL İÇİN HER TÜRLÜ SEÇENEK MASADA'

    Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde. Kandil için her seçenek masada Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi birbirine karıştırmıyoruz. Kürtler bizim kardeşimiz. Bin senedir birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Ama bu teröristlerin ipi dışarıda, başka ellerde. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Ne yaptılar bunlar, belediye seçimlerinde halka vaat ettiler, şehri güzelleştireceğiz, alt yapıyı yapacağız dediler. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız dediler mi? Seçildikten sonra ne yaptılar, belediyenin kaynaklarını Kandil’e aktardılar. Sokaklarda her türlü perişanlık var. Biz de daha fazla tahammül edemeyiz dedik o belediyeleri ellerinden aldık. Kaynakların daha fazla Kandil’e gitmesine izin vermedik."

     

     

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