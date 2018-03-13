Başbakan'dan iğrenç yorumlara tepki

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

İyiliği insan olmanın şuuruyla yaptılar. Çünkü, insanın fıtratında sevgi vardır, merhamet vardır.

Kötülükler insanın özünden, yaradılış gayesinden uzaklaşması ve sırat-i müstakimi kaybetmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bugün dünyada kötülüğün hüküm sürdüğü her yerde bu hakikati görüyoruz. Görünen sebep ne olursa olsun, aslında dünyadaki bütün mücadeleler iyilikle kötülük arasındadır. Allah bizleri istikametini kaybedenlerden ve insanlığına yabancılaşanlardan eylemesin.

Unutmayalım ki, iyi insanların sevgisi ve merhameti olmasa ne bu toplum nede insanlık ayakta durabilir. Dünya, iyilerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Ancak, bugün iyilerin sesini bastıran bir anlayış gittikçe dünyada hâkim oluyor. Bizim bu anlayışa esastan itirazımız var. Biz, insanın haysiyetini her şeyden daha önemli görüyoruz.

Halka hizmeti, hakka hizmet olarak biliyor ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bizim hayat felsefemiz, iyi ve doğru alışkanlıkları, ahlakı önemseyen kötülükten, fenalıktan, zulümden uzak durmayı ilke edinen bir anlayıştır. Bu anlayışta zengin fakirden, beyaz siyahtan, şehirli köylüden, erkek kadından daha üstün değildir. Birisinin başına gelen kötü bir hadiseye sevinmek insanlıktan nasibini almamaktır.

Değil bir insanın, bir canlının ölümüne bile sevinmek ilkel kalmış ruhun tezahürüdür. Böyle bir davranışın bizim inancımızda yeri yoktur. Peygamberimizin, ‘kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni de derde uğratır’ diye buyuruyor. Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler hiç değilse susmalıdır” diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR