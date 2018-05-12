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    Başbakan’dan Bahçeli’nin af önerisine yanıt

    Hürriyet Haber
    12.05.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin cezaevi affı önerisiyle ilgili olarak: ‘Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok’ dedi.

    Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin af önerisi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

    BAHÇELİ AF ÖNERİNDE BULUNMUŞTU

    Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır" demişti.

    Devlet Bahçeli’den çok konuşulacak af çıkışıDevlet Bahçeli’den çok konuşulacak af çıkışı

    Etiketler: gündem
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