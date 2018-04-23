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    Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 5.sınıf öğrencisi Esma Taşyürek'e bıraktı.

    Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti. Binali Yıldırım, "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik" dedi.

     

    Etiketler: gündem
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