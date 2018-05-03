Başbakan Yıldırım'ın duygulandığı an... Gözleri doldu

Vesayet kapılarının tamamını kapatmak üzere cumhurbaşkanını halk seçsin dedik ve halkoylaması yaptık. Vatandaşlarımız yüzde 69 ile bunu kabul etti. Milli iradenin önündeki bütün hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. İnanç özgürlüğünü kısıtlayan baskıları sona erdirdik. Özgürlükler alanını olabildiğince genişlettik. Farklılıklarımızı daima zenginlik olarak gördük. Ülkeyi kalkındırdık refahı ülkenin her köşesine yaydık. Türkiye’nin hayallerini bir bir gerçeğe döndürdük. Milletin istemediği hiçbir hizmeti yapmadık. Biz hizmetkâr olmaktan şeref duyduk. Dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik. Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler, barajlar yaptık.

'MİLLETİMİZE HESAP VERMEYE HER ZAMAN HAZIRIZ'

Sanayicimizle, esnafımızla, çiftçimizle ele ele verdik. Yatırım istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdik. Türkiye’yi şükürler olsun 3.5 kat büyüttük. Demokratik rekabetten hiçbir zaman çekinmedik. Tam 12 kere milletin önüne gittik, milletimize hesap vermeye her zaman hazırız. Türkiye’yi güven ve istikrar çizgisine oturttuk. AK Parti’nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu.

Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye’ye sahip çıktınız Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 65’inci hükümetinin başbakanı ve son başbakanı olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

Değerli kardeşlerim, hiçbir zaman unutmayalım. Bugünlere kolay gelmedik. Güle oynaya gelmedik. Büyük zorluklar aşarak, büyük badireleri aşarak bugünlere geldik. İhanetler gördük, kalleşlikler gördük, Brütüs'ler gördük, eşi görülmemiş ihanetleri saldırıları hep beraber göğüsledik. Engelleri aşa aşa geldik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk. Parti kapatma davasıyla, e-muhtıralarla, 17-25 aralık yargı darbesiyle, gezi operasyonlarıyla, 6-7 ekim kalkışmasıyla, PKK bölücü ve FETÖ terör örgütü kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik.

65’inci hükümet olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız halde demokrasi mücadelesinden milletimizle liderimizin kararlı duruşuyla yüz akıyla çıktık. Muazzam bir liderlikle ülkemizi hainlere teslim etmedik. Milletin emanetine hep beraber sahip çıktık. Bayrağımıza ezanımıza sahip çıktık. 16 Temmuz günü yaralarımızı sarmaya başlayarak yolumuza kararlı şekilde devam ettik. Türkiye için yaptığımız hizmetleri yok olmasına izin vermedik. Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız.

Bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyorlar. Gerekçelerine bakıyorsunuz ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmuyor. Tamamen siyasi, ‘AK Parti’ye nasıl zarar verebilirim seçim sürecinde’ buna göre kurgulanmış bir senaryo. Aziz milletime sesleniyorum, sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur.

AK Parti teşkilatlarının uyumu birliği Türkiye’nin güvencesidir. Gönül birliği, dava birliği bu birlikteliğin en önemli alanlarıdır. AK Parti siyaseti bir birlik siyasetidir. AK Parti 81 milyonun partisidir. Dilimiz de üslubumuz da milletin dilidir. Bizim üslubumuzu medya belirleyemez. Bizim üslubumuzu şahsi duygularımız belirleyemez. Bu süreçte zarafet ve nezaketten asla ayrılmayacağız. Başkaları siyaseti sadece kavga etmek olarak görebilir. Başkaları siyaseti kara çalma taktikleri üzerine kurgulayabilir. Biz hiçbir zaman böylesi ucuzluklara tevessül etmedik.

Kendimizi daima yeniliyor, canlılığımızı muhafaza ediyoruz. Ulaşamadığımız insanlara ulaşma gayreti içindeyiz.

'BU BİR REKORDUR'

AK Parti tartışmasız Türkiye’nin en büyük siyaseti hareketidir. Muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır. Bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek, 1332 kadın, 498 engelli, 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur.

Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir. Alt komisyonlar, ara komisyonlar, üst komisyonlar gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

Bize yakışan milletin umutlarına beklentilerine hayallerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Türkiye’nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla kibre kapılmayacağız. Bize bel bağlayan aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

Belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Bunun için Rabbime hamd ediyorum. Ve sizlerle bugünlere gelmekten ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. AK Parti’nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşıma azimle aşkla yine birlikte devam edeceğiz.

Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden milletimize başvuruyoruz. Geleceğin Türkiye’si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. İcra ve yasamanın uyumlu bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye’nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya azimliyiz. Küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran’da taşımış olacağız.

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bizim siyasetimizin esası birlikte bütünlüktür.

Bizler bu davanın gönüllü birer neferiyiz hepimiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bütün milletvekili arkadaşlarımın, bütün teşkilatımızı minnetle, şükranla selamlıyorum. Allah Türkiye’nin yolunu da bahtını da açık eylesin.

25 Haziran parlak bir istikbale atılan ilk adım olacaktır. 25 Haziran’da güçlü iktidar, güçlü Meclis için milletimizin aklına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü şekilde yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tanımını yapmak gerekirse, güçlü iktidar sürekli istikrar demektir. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye yarınlarına daha güçlü şekilde yürüyecek. Yapacak çok işimiz ve ülkemizin geleceği için çok büyük projelerimiz var.

Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır.

Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayabilir, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri milletvekillerini piyasaya sürsün, bizim adayımız bu toplantımızı yaptıktan sonra bu konuda açıklamamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu şekilde adayımızı belirlemiş olacağız, duyuracağız, daha sonra da yarın inşallah adayımızın müracaatını Cumhur İttifakı'yla beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile Grup Başkanı olarak ben ve başkanvekili arkadaşlarımla birlikte YSK’ya gidip teslim edeceğiz.

Aday hemen öyle kolay açıklanmıyor. Arkadaşlar önce grup kararı alacağız. Bir takım usuli işlemler var. Bunları yerine getireceğiz. Bundan sonra da adayımızı açıklayacağız. Dolayısıyla bundan sonraki bölümünü kapalı grup toplantısı şeklinde devam edeceğiz. Sonunda da adayımızla ilgili duyuruyu yapacağız.