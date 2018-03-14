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    Başbakan Yıldırım'dan Tillerson'ın görevden alınmasına ilk yorum

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Başkan Donald Trump tarafından görevinden alınmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Yıldırım, “Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değil. Kim gelirse gelsin, Türkiye’nin duruşu bellidir” dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte değerlendirmelerinden önemli satırbaşları:

    ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI

    Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir.

    CHP'Lİ PEKŞEN'İN SEÇİME İLİŞKİN SÖZLERİ

    Anamuhalefet partisi eğer iktidar alternatifiyse boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde yarar var.

    BAKAN FAKIBABA'NIN ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

    Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak için teklif verebilirler.

     

     

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    Etiketler: Başbakan Yıldırım , Binali Yıldırım , Rex Tillerson , Donald Trump , gündem
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