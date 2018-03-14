Başbakan Yıldırım'dan Tillerson'ın görevden alınmasına ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte değerlendirmelerinden önemli satırbaşları:

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir.

CHP'Lİ PEKŞEN'İN SEÇİME İLİŞKİN SÖZLERİ

Anamuhalefet partisi eğer iktidar alternatifiyse boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde yarar var.

BAKAN FAKIBABA'NIN ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak için teklif verebilirler.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR