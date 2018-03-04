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    Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine taziye ziyareti 

    İZMİR (AA)
    04.03.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldıktan sonra karayoluyla İzmir'e geçen Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın anne ve babasının Gaziemir ilçesi Gazikent Mahallesi'ndeki evine gitti. 

    Site içerisinde kurulan taziye çadırına geçen Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Palancı'ın babası emekli polis İhsan, annesi Yasemin, ağabeyi

    Kadir ve kardeşi Ümit Palancı'ya taziyelerini belirtti. 

    Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı Kan, Hamza Dağ, Mustafa Ataş ve Öznur Çalık ile milletvekilleri de eşlik etti.

    Etiketler: Başbakan Yıldırım , Uğur Palancı , İzmir , son dakika
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