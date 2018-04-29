Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na ‘aday ol’ çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi öncesi parti otobüsünden halka hitap etti.

Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan vurgusu yapan Yıldırım, "Milli mutabakat da cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin aydınlık yarınlarını daha güçlü inşa etmek için 24 Haziran'da sandıkları tıka basa doldurmaya var mısınız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? İstanbul'da yeni bir zafere hazır mısınız?" diye kendisini dinleyen halka seslendi.

Vatandaşların "Evet" cevabına karşılık Yıldırım, "İstanbul işi bitirmiş. İstanbul tamam diyorsa, Türkiye tamamdır. İstanbul Türkiye'nin özetidir. İstanbul demek, Anadolu demek, İstanbul demek Trakya demek, İstanbul demek Evladı Fatihan demek. Evladı Fatihan olan gençler, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Seçim için artık günlerin sayıldığını ifade eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. O mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin, sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak 'Ben de varım.' demektir, 'Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim.' demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık karşıya. Eğer parti lideriysen, milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir. Millet sana oy versin, partine oy versin. Türkiye, geleceğine, aydınlık yarınlarına ne gibi projelerin var onları duysun istiyor."

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