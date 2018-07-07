BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dan KHK aÃ§Ä±klamasÄ±! â€˜UzadÄ± birazâ€¦â€™

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sizin gÃ¶reviniz pazartesi itibariyle bitiyor deÄŸil mi?" sorusu Ã¼zerine, "Benim gÃ¶revim, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 9 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yemin ettiÄŸi anda bitiyor." dedi.Â Â Â Â Â

"Sonraki gÃ¶reviniz ne olacak?" sorusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Onu nereden bileyim." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â Â Â Â Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yeni KHK'nin bugÃ¼n Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±" ile ilgili soru Ã¼zerine, "Ã‡alÄ±ÅŸmalar devam ediyor, uzadÄ± biraz." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Bir gazetecinin, "BugÃ¼n bekleyelim mi?" sorusuna ise YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BakalÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â Â Â Â Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± dÃ¼n, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugÃ¼n ise 'olabilir' dedi. Ne deÄŸiÅŸti?" sorusunu yanÄ±tlarken, "Bilmiyorum, O CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n takdiri." ifadesini kullandÄ±.

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