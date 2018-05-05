Başbakan Yıldırım'dan kadınlara mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Yıldırım özetle şunları söyledi:

"Tarihi bir seçime yürüyoruz. Bugün Ankara'dayız, Ankara siyasetin merkezidir. İnşallah yeni sistemde de Ankara Türkiye'nin kalbi olmaya devam edecek. Değerli hanım kardeşlerim, 16 yıldır milletimizin rızasını kazanmak için gece gündüz çalışıyoruz. Milletle bütünleştik, millet efendi oldu, biz hizmetkar olduk. Türkiye'yi yeni baştan imar ettik. Yollar, havalimanları, köprüler, barajlar, tüneller yaptık. Üretim ve istihdam sağlayan fabrikalar açtık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle bütün vatandaşlarımızın yanında olduk.

Türkiye'nin yükünü omuzladık, dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbeci ve kumpasçılara fırsat vermedik. Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip. Dünyanın en güçlü siyasi hareketidir. Toplam üyemizin 4,5 milyondan fazlası AK kadınlardan oluşuyor. AK Parti'nin 16 yıllık başarısında bu hareketin yükünü çeken hep kadınlarımız oldu.

Millete hizmet yolunda Recep Tayyip Erdoğan'la fedakarca birlikte yürüdük, mücadele ettik. 15 Temmuz gecesi o alçaklara geçit vermediniz. Bayrağımıza, ezanımıza, milli iradeye sahip çıktınız. Hainlere korku verdiniz, diz çöktürdünüz. 16 yıldır kadın şevkati ile milletin yaralarına merhem oldunuz. Yeri geldi AK kadınlar öksüz ve yetimlerin başını okşadı. Yeri geldi, ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu. Yeri geldi vatandaşlarımızın iftar sofralarında ettiği dualara ortak oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir çok yerinde mazlunmlara hep kucak açtınız.

Bugün AK Parti Türkiye'nin ruhu olduysa, AK Parti Türkiye'nin aklı olduysa, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa bunda sizlerin emeği unutulamaz.

16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bugüne kadar aldığımız kararlar ile hayata geçirdiğimiz projeleri ortaya koyduk. Biz, kadınlarımızın emek ve fikirlerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık. Sizlerle birlikte bu yolda çok önemli başarılara imza attık. Her şeyden önce, kadın erkek fırsat eşitliğini gözeten, cinsiyet ayrımcılığı yapan düzenlemeleri ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilerimize yönelik ayrımcı uygulamalara son verdik."