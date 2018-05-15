Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başbakan Yıldırım'dan iki mevkidaşına İİT zirvesi daveti

    Başbakan Yıldırım'dan iki mevkidaşına İİT zirvesi daveti

    ANKARA (AA)
    15.05.2018 - 21:33 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'yı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

    Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah ve Cezayir Başbakanı Uyahya ile telefonda görüştü. 

    Görüşmede, iki liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, iki mevkidaşını Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü İstanbul'da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti. 

    İki liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi. 

    Başbakan Yıldırım, Bangladeş, Fas ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde de davette bulunmuştu.

    Etiketler: Binali Yıldırım , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri