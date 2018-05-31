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    BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan CHP'ye: Sizin seÃ§mediÄŸinizi TÃ¼rkiye niye seÃ§sin?

    AA
    31.05.2018 - 20:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ordu'nun Ãœnye ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen iftar programÄ± Ã¶ncesince vatandaÅŸlara hitap etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nda CHP ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem ince'ye yÃ¼klenerek, " EÄŸer gÃ¼venseydiniz siz seÃ§erdiniz. Sizin seÃ§mediÄŸinizi TÃ¼rkiye niye seÃ§sin kardeÅŸim?" dedi.Â

    YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,"CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Bay Ä°nce Ã§Ä±kÄ±yor, 'Ben ÅŸunu, bunu yapacaÄŸÄ±m.' diyor. Ama parti baÅŸkanÄ± da 'Biz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemini kaldÄ±racaÄŸÄ±z, parlamenter sisteme dÃ¶neceÄŸiz. Parlamenter sistemde de cumhurbaÅŸkanÄ± sembolik olacak, yetkileri olmayacak.' diyor. Ä°nce, ince ince konuÅŸuyorsun da yetkin yok, nasÄ±l olacak?" ifadelerini kullandÄ±.

    YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti: "CHP'nin adayÄ±, partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday oldu iki sefer, seÃ§mediler. GÃ¼venmediler, seÃ§mediler. Åžimdi bari biz seÃ§medik TÃ¼rkiye seÃ§sin diye TÃ¼rkiye'den destek istiyorlar. EÄŸer gÃ¼venseydiniz siz seÃ§erdiniz. Sizin seÃ§mediÄŸinizi TÃ¼rkiye niye seÃ§sin kardeÅŸim?"

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    Etiketler: BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m , erken seÃ§im , Ordu , gÃ¼ndem
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