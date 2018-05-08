Başbakan Yıldırım'dan Avrupa Günü mesajı

Yıldırım, Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, temeli yüzyıllar öncesine dayanan Avrupa bütünleşmesi fikrinin Schuman Deklarasyonu ile 68 yıl önce vücut bulduğunu anımsattı.

Yakın tarihin en büyük savaşlarına sahne olan Avrupa'da hayata geçirilen Avrupa Birliği'nin (AB) tarihin en büyük barış projesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, AB'nin siyasi ve ekonomik alanda tezahür eden bütünleşme gayesinin tüm dünya barışı için önemli sorumluluklar üstlenme iddiasını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

"AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa bunu, bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz." ifadelerini kullanan Yıldırım, içinde bulunulan dönemde AB'nin büyük iç ve dış sınamalarla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Birleşik Krallık tarafından alınan AB'den ayrılma kararı ve ayrılıkçı fikirlerin diğer AB ülkelerinde büyük destek görüyor olmasının, birliğin geleceği hakkında ciddi endişeler doğurduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB'nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır. Yaşadıkları AB ülkelerinin mevcut refah ve kalkınma seviyelerine ulaşmalarında önemli katkıları olan Türk toplumunun, bulundukları ülkelerde AB standartlarında hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının ve toplumlarının ayrıma uğramayan asli unsurları olarak kabul görmelerinin, AB'nin savunduğu değerlerin gereği olduğuna inanıyoruz. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. AB'nin karşı karşıya kaldığı en büyük dış sınamalardan biri olan düzensiz göç konusunda Türkiye ile yaptığı iş birliğinin başarısı, AB ile Türkiye'nin birlikte hareket ettiğinde neleri başarabileceğini göstermektedir. AB'den aynı anlayış ve iş birliğini günümüz dünyasının en tehlikeli küresel sınamalarından olan teröre karşı mücadelede de görmeyi bekliyoruz. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır ve geleceğini Avrupa'da görmektedir."

Yıldırım, Türkiye'nin de içinde bulunduğu güçlü bir AB'nin bölgenin geleceğinin teminatı olduğunun altını çizerek, Avrupa Günü'nü kutladı.