Başbakan Yıldırım'dan AB zirvesi ile ilgili önemli açıklama: 'İşaret göremedik'

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Geri kabul anlaşmasında mülteci geçişlerini engellememize rağmen AB üzerine düşen görevi yerine getirmemiş, sözünü tutmamıştır. AB 15 Temmuz sürecinde cılız açıklamalar dışında ciddi destek vermemiştir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı aldığımız tedbirleri fırsat bilerek işi iyice yokuşa sarmaya başlamışlardır.

Gümrük birliği güncelleme süreci de anlamsız bir şekilde beklemeye alınmıştır. Böyle bir iklimde Varna’da bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız tüm gerçekleri muhataplarının yüzüne söyledi. Zirvede AB’nin Türkiye’ye hakkaniyetli bir yaklaşım sergileyeceğine dair bir işaret göremedik.

'TAM ÜYELİK PERSPEKTİFİMİZİ MUHAFAZA EDİYORUZ'

Buradan bir kez da Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Türkiye AB’ye olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Sorulması gereken soru AB’nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa genişleme vizyonuyla yoluna devam mı edecek yoksa kendi içine kapanarak bir yol mu yürüyecek?

Fırat Kalkanı harekatı bölgesine dönen kişi sayısı 160 bini buldu. Zeytin Dalı bölgesine de yüz binlerce kardeşimizin döneceğini biliyoruz. Önümüze çıkartılan engeller karşısında hayretimizi gizleyemiyoruz. AB’nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliğinden, Türkiye’nin güvenliğinin ise Suriye ve Irak’ın güvenliğinden geçtiğini Avrupalı dostlarımıza anlatamıyoruz.

AB’nin kriterlerine üye ülkelerin çoğundan daha yakın olan Türkiye’nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyiz. Bu iş her iki tarafın çıkarına olmalıdır. Olmayacaksa bunu kararını bizden önce Avrupa vermek durumundadır.

EKONOMİYE DESTEK ÇALIŞMASI

Büyümeyi sürdürecek piyasayı canlandıracak uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddüdü tamamen ortadan kaldıracağız.

Şu anda e-devlet kapısında vatandaşın yaptığı işlerin oranı yüzde 60 seviyesine gelmiştir. Bu senenin sonuna geldiğimizde vatandaş devlet kapısına gitmeden yapabilir hale gelecektir. Yatırımı ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detayları yarın külliyede yapacağımız toplantı ile milletimizle paylaşacağız.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile birlikte atacak.