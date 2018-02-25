Başbakan Yıldırım'a karakalem portresini hediye etti

Burada, derneğin açılış kurdelesini kesen Yıldırım, daha sonra içeride hemşehrileriyle bir süre sohbet etti.

Lise öğrencisi Gizem Aslan, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım'a karakalem portresini hediye etti.

Yıldırım, daha sonra başbakanlık otobüsüyle alandan ayrıldı.



Açılış töreninde Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Gizem Aslan, Başbakan Yıldırım'a kendi çizdiği karakalem portresini hediye etti

BURSA'DA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bursa 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği TOFAŞ Kapalı Spor Salonu önünde bekleyen vatandaşlara da hitap etti.



Sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek başlayan Yıldırım, AK Parti kongrelerinin adeta bir şölen, düğün, miting havasında geçtiğini ifade etti.



Başbakan Yıldırım, "Allah sizlerden razı olsun. Bu sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz daim olsun. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." diyerek, şunları kaydetti:



"Türkiye, bölgede var olan sıkıntılar, terör, kaos, Suriye'de, Irak'ta iç savaş, bütün bu olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta. Milletimiz sayesinde. AK kadrolar, 15 yıldır bir yandan kumpaslara, darbelere, vesayet odaklarına meydan okurken, mücadele verirken, diğer yandan da Türkiye'nin kalkınması için, büyümesi için, Cumhuriyetimizin 2023, 100. yıl hedeflerini yakalamak için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ne dedik, 'Durmak yok yola devam.' Bursa hazır mısın? 2019'da yeni bir destan yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Bursa işi bitirmiş, maşallah. Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın doğduğu, sırtını Uludağ'a vermiş Bursa'nın güzel insanları, Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Biz de sizi seviyoruz. Başım, gözüm üstünde yeriniz var. Allah hepinizden razı olsun."