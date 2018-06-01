Başbakan Yıldırım: 'Yakında bunu da derler merak etmeyin'

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

''Şimdi adaylar çıktı meydana... Yalanlar gırla. Şimdi diyor ki, CHP adayı Muharrem bey ne diyor? Diyor ki, ben iş başına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım. Kanal İstanbul'u iptal edeceğim. Kardeşim, daha ne vaatler ne vaatler. Bakın bütün adeta böyle vaat işinde ölçüyü ayarı kaçırdılar ki, neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim, sol elinize de ayı vereceğim diyecekler. Yakında bunu da derler merak etmeyin. Peki bütün bunları söylüyor da genel başkanları ne diyor? Diyor ki, ey ahali Kemal bey ne diyor? O da diyor ki, biz diyor bu seçimi kazanırsak tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz. Eski sisteme döneceğiz. Şimdi hepsi söz birliği yapmışlar, biz söz birliği yapacağız diyorlar. 16 Nisan bunlara ağır gelmiş. Hala hazmedememişler.

Ülkemizi mahvetmeye çalıştılar ama bir yiğit çıktı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları çıktı… “İnin meydana” İndiniz mi meydanlara?

BUNA BU MİLLET MÜSAADE ETMEZ

İnce, 'TİKA’yı kapatacağım' diyor. TİKA dediğin kuruluş FETÖ’nün en nefret ettiği kuruluştur. Saraybosna’da Sırpların yıktığı köprüleri yapıyor, Afrika’da içme suyu getiriyor. Tarihi mirasımızı onarıyor. Senin tarihine geçmişine hiç mi saygın yok? Bizi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran garip gurebaya yardım eden Türkiye’nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna Elazığ müsaade etmez. Buna bu millet müsaade etmez.

AKLA BAK AKLA... BİR ASIR ÖNCEDEN KALMIŞ

Birisi de çıkmış diyor ki, ya diyor hızlı tren diyor, Sivas’a iyi olmadı diyor. Hızlı tren gelirse Sivas’ta göç olur diyor. Akla bak akla. Bir asır önceden kalmış. Hep geriyi işaret ediyorlar, hiç ileriyi işaret eden yok. Bunların aklı fikri yıkmak yakmak bozmak. Ya önce bir tane iş yapın. Var olanları yıkmak kolaydır.

Yeni sistemde laf üstüne laf yok, taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Hamasetle boş lafla muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın. 24 Haziran güçlü demokrasinin yüzü millete dönük siyasetin miladı olacak.

21 HAZİRAN'DA ELAZIĞ'DA STADYUMUN TEMELİNİ ATIYORUZ

21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun.''