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    Başbakan Yıldırım: Vakit kucaklaşma vaktidir

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 02:24 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi balkonundan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde parti binası önünde toplanan vatandaşlara seslenen Yıldırım, "Zaman kucaklaşma vaktidir. Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde;

    -24 Haziran dönüm noktası olmuştur. Bugün bayram günüdür, bugün Türkiye'nin günüdür. Seçim dönemindeki tartışmalar geride kalmıştır.

    -7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır. Zaman kucaklaşma zamanıdır.

    -Zaman kucaklaşma vaktidir. Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

    -Vakit Türkiye'yi şaha kaldırma vaktidir. Vakit güvenle 2023 ve 2071 vizyonunu yakalama vaktidir.

    -Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

    -Milletimiz AK Parti'yi zafere cumhur ititfakını ise birinciliğe taşımıştır. Türkiye'nin güven ve istikrarı yolunda tek bir kararı milletimiz vermiştir. 24 Haziran, Ramazan bayramından sonra haziran ayı içindeki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun.

    -Sen ben yok. Ayrı gayrı yok. Ötekileştirme yok... Buradan bir kez daha tüm cumhurbaşkanı adaylarına, tüm siyasi partilere, tüm milletvekili adaylarına, tüm milletimize ve seçimin adil bir şekilde sonuçlanmısı için çalışan YSK üyelerine, seçimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için görev yapan tüm memurlarımıza teşekkür ediyorum.

    -Değerli kardeşlerim seçimin gariyresmi sonuçları açıklanmıştır. Şimdi artık kolkola girerek geleceğe birlikte yürüyeceğiz.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , secim2018 , secim , son dakika , haberler
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