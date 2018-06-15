Başbakan Yıldırım: Tarihe geçtim

Yıldırım, daha sonra ilçe merkezinde toplanan kalabalığa hitap etti. Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu, ancak birlik ve beraberliği korudukça şer odaklarının fırsat bulamayacağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “Baba ocağından Türkiye'nin son Başbakanı olarak sizleri sevgi ve saygı ile karşılıyorum. Bugüne kadar bu toprakların bana verdiği bu imkâna layık olmak için çalışıp, çabaladık. Yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ancak gönül rahatlığı ile şunu söylemek isterim ki; bu sorumluluğu aldığım ilk günden itibaren memleketimin ve milletimin faydası için görevimi en iyi şekilde yapmanın gayretinde oldum. 2 yılı aşkın bir görevde oldum. Başbakanlık’tan önce 12 yıl bakanlık yaptım. Son 2 yıl, belki süre olarak çok fazla değil, ancak Türk yakın siyasi tarihinde üzerinde çok konuşulacak bir süre olarak şimdiden tarihe geçtim. Bu süre içinde bir darbeyle karşı karşıya kaldık. O yetmedi, yurtdışında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdik. Onun üzerine bir de Cumhuriyet tarihimizin 94 yıllık yönetim şeklini değiştiren köklü anayasa değişikliğini hayata geçirdik ve birçok reformu, ülkemizin, milletimizin menfaati için yaptık.”

SURUÇ’TA YILDIZ’A TAZİYE

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çıkan olayda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Yıldırım, şunları belirtti: “Maalesef seçim çalışmaları esnasında vekilimizin bir işyerini ziyareti sırasında öyle bir hadise yaşandı. Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Dolayısıyla olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut. Bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Benim vatandaşlardan özellikle istirhamım bu hassas günde tahriklere asla itibar etmemeleri yönündedir. Emniyet güçlerimiz, valimiz güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır.” (DHA)