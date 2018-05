Başbakan Yıldırım: 'Siz sadece yıkmayı bilirsiniz, yapmayı AK Parti bilir'

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi Erzurum’da düzenlenen mitingde, "Eğer bugün Cumhurbaşkanımızla teröre darbelere karşı göğsümüzü siper ettiysek bunu dadaşlardan aldığımız güçle yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Erzurum’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde Erzurumlulardan Türkiye rekoru istedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un şampiyon olarak süper lige yükseldiğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, “Üç yıl üst üste şampiyon olan dünyada başka bir takım yok. Erzurum’a da dadaşa da bu yakışır. Şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Bu meydan diyor ki nasıl Erzurumspor’u şampiyon yaptıksa 24 Haziran’da da Erzurum Türkiye’nin şampiyonu olacak. 24 Haziran’da da şampiyonluğa hazır mısınız. Yeniden bir destan yazacak mıyız. Erzurum dadaşlar işi bitirmiş. Bu coşku bu heyecan bu sevgi bunu söylüyor. Erzurumlu yiğit duruşuyla her zaman vatanımızın istiklalimizin istikbalimizin teminatı olmuştur. İstiklal mücadelemizin başladığı şehirdir Erzurum Bağımsızlık mücadelesi için Gazi Mustafa Kemal’in ve Kazım Karabekir’in bağımsızlık hareketini başlattığı şehirdir Erzurum. Erzurum her zaman liderine Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe sahip çıktı. Bu meydan bunu gösteriyor. 2002 de başlayan ve devam eden güçlü desteğinizle AK Parti'yi zirveye taşıdınız. Size sonsuz teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki Erzurum 2023 hedeflerine giderken yine güçlü desteğini devam ettirecek. Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye için hazır mıyız. Erzurum’un terazisi şaşmaz. İstikamet ileri ay yıldızlı bayrağı daha da yükseklere çıkarmak. Erzurum her daim istiklalimize, bayrağımıza ezanımızı sahip çıktı. Erzurum yine yaparsa AK Parti yapar diyor. Erzurum’da iki kadın adayımız var. Altıda altı yapmaya hazır mısınız. Eğer bugün Cumhurbaşkanımızla teröre darbelere karşı göğsümüzü siper ettiysek bunu dadaşlardan aldığımız güçlü yaptık. Dünyanın her yerinde Filistin’de Irak’ta Suriye’de Afrika’da mazlumları savunuyorsak milletimiz sayesindedir" ifadelerini kullandı

Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayları var meydana indiler boy gösteriyorlar. Ne diyorlar AK Parti'nin yaptıklarını yıkacağız diyorlar. Siz sadece yıkmayı bilirsiniz. Yapmayı sadece AK Parti bilir. Ne diyor adayın biri '18 yaşına kadar olan gençlere sağlık hizmeti vereceğiz.' Dünyadan haberi yok. Onu bakanımız Recep Akdağ’ın döneminden beri veriyoruz. Senin memleket meselelerinden haberin yok ki bilesin. Bunlar ağız birliği yapmış. Biz gelirsek Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız diyor. Otomobil yapmakta neymiş bunlardan da vazgeçeceğiz. Erzurum’un İstasyon Meydanı'ndan söylüyorum. Taş üstüne taş koyanların başımızın üstünde yeri var. Bunlar laf üstü laf koyuyorlar. Biz yapmak için geldik. Projeler için geldik. Gönüller yaparak buralara geldik. Gönül yıkmadık. Yıkanlara asla müsemmamız yok. Millet AK Parti'yi bilir. AK Parti'de milleti bilir. Kimin iş kimin laf yaptığı Erzurumlu dadaş çok iyi bilir. 16 yılda Erzurum nereden nereye geldi siz iyi biliyorsunuz. Türkiye’nin her yerinde hizmetlerimiz birer birer yükseldi. Ben de Sansa Deresi'nin öbür tarafındanım. Erzincan Erzurum kardeş şehir. O Sansa Deresi'nin dili olsa da söylese. O yollara ne canlar gitti. Ne hayatlar söndü. Erzurum’dan Erzincan’a 6 saate gidiliyordu. Şimdi 1.5 saate gidiyorsunuz. Fırat’a 14 yerinde gem vurduk. Sansa Deresi'ni 14 köprüyle Türkiye’nin en güzel yolu haline getirdi. Erzurum’a 23 milyar yatırım yaptık. Bir müjde daha vereyim. Palandöken Tüneli'ni de yapacağız. Hayırlı olsun. Bayburt Erzurum arasında Kop Tüneli. Rusların durdurulduğu Kop Dağı'nda iki tane 6 bin metrelik tünel yapılıyor, önümüzdeki sene onu da açıyor. Erzurum Bayburt bir saat olacak. Erzurum’da raylı sistem olacak. Erzincan, Erzurum, Kars dahil olmak üzere hızlı tren projesi adım adım geliyor. Sivas’a kadar geldi, sonra Erzincan, Erzurum ve Kars. Bir müjdem daha var. Erzurum havalimanını kategori üç yapıyoruz. Erzurum’da artık uçak iptalleri olmayacak. Erzurum Doğu’nun parlayın yıldızı olmaya devam edecek. Hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik inanmadılar. Daha önce 105 bindi, şimdi geçen sene 1 milyon 377 bine çıktı. Erzurum’un Çifte Minareli Medrese arkasında çok önemli bir kültür merkezi yapıyoruz. 10 bin kişilik yeni bir kapalı spor alanı yapıyoruz. Sözünü tutan siyasetin itibarını yükselten AK Parti yapamayacağı hiçbir sözü vermez. AK Parti söz verirse gereğini de yapar. Çok daha güçlü adımlar atacağız. Dünya ekonomisinden Türkiye bugün yüzde 1 pay alıyor. Bu payımızı yüzde 50 artıracağız."