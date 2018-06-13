Başbakan Yıldırım: 'Şimdi sıra Kandil'de...'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği mitingde, Bayburt'un gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 seçimleri sürecinde ilk mitingini Bayburt'ta yaptığını anımsattı.

O dönemki seçimlerde Bayburt'un Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yüzde 80 oranında destek verdiğini anımsatan Yıldırım, Bayburt'un ilk günden itibaren AK Parti'ye sahip çıktığını ve büyük destek verdiğini söyledi.

Mitinge katılanlardan Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçmelerini isteyen Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Ülkenin muhalefeti acınası bir durumda"

Türkiye siyasetinde bugüne kadar görülmeyen bir seçim döneminin yaşandığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde seçime giren partiler, adaylar milletin önüne çıkıp yapacaklarını anlatırlar, iktidarları 'neden şunu yapmadın, neden bun yapmadın' diye eleştirirler. Ama bizim muhalefet adayları evlere şenlik. Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. 'Niye yol yaptınız, niye havalimanı yapıyorsunuz, niye şehir hastanesi yapıyorsunuz, niye okul yapıyorsunuz, niye TOKİ yapıyorsunuz.' Herhalde siyasette dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bir iktidar yatırım yapmakla, hizmet yapmakla suçlanır mı? Bu ülkenin muhalefeti maalesef böyle acınası bir durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı, yoksa 'boşver' diyip geçsek mi? 'Boşver' diyip geçelim. Köprü yaptık, 'ne gerek var yıkarız' diyorlar. Hızlı tren yaptık, 'bu göçü artırır' diyorlar. 'Yerli araba yapalım' diyoruz, 'yerli araba yapmak ilkelliktir' diyorlar. 'Külliyeyi, milletin evini yıkacağız' diyorlar."

"10 büyük projeden 6 tanesini Türkiye yaptı"

Yıldırım, bugün Bayburt-Gümüşhane ortak havalimanının temelini atacaklarını belirterek, iki kente ortak hızlı tren hattını da yapacaklarını bildirdi.

Sıradan bir ülke olmayan Türkiye'nin bölgesinde gittikçe güçlendiğini vurgulayan Yıldırım, dünyada son 10 yılda yapılan 10 büyük projeden 6 tanesinin Türkiye'de gerçekleştirildiğine değindi.

Muhalefetin eline fırsat geçmesi halinde, ülkede "ne var ne yok" her şeyi tarumar edeceğini dile getiren Yıldırım, "Bunlar aslında bize yabancı değil. Bakın Türkiye'nin ilk yerli otomobili 60'lı yıllarda yapıldı. Bu projeyi kim durdurdu? Bunlar durdurdu, bu CHP zihniyeti durdurdu. Sivaslı Nuri Demirağ 1938'de uçak yaptı. Bunun fabrikasını kim kapattı? Bunlar kapattı. Bunlar yapılanı bozmaktan başka bir şey yapamazlar. Bunların adını ben koydum; Yıkım ekibi." dedi.

"Şimdi sıra Kandil'de"

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelede kararlılık mesajı da vererek "Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Bu tehlikeyi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus'a, El Bab'a, Afrin'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil'de. Oraya da gideceğiz, bu terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Şu muhalefet adayların hiç terörle mücadele, Türkiye'nin bekası, beraberliği konusunda bir sözünü duydunuz mu? Ama neyi gördünüz, aday olur olmaz koşa koşa Edirne'ye gitti, orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş'la görüştü. Sen nasıl Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaksın? Askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlere destek veren, cenazesine gitmeyen, 'ceza veririm' diyenlere sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın? Cumhuriyetin partisinin düştüğü hale bak Bayburt. Sizi Bayburt bile kurtaramaz ha haberiniz olsun. Bunların terörle mücadele diye bir dertleri yok. PKK, PYD, DEAŞ, sülalesi hepsi Türkiye'ye karşı bir mücadeleye girmişler. Bunların terörle mücadele diye bir dertleri yok. Ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler. Ne diyor Bayburt? 'Bayburt metindir, temeli sağlamdır, apoletini sökemezsin' diyor. Askerine sahip çıkıyor Bayburt. Kimlerin adına söz veriyorsun, kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun? Terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz? Siz bu yıkım ekibine yol verir misiniz? Teröristle değil terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz? 16 yıldır şerefle izzetle ülkemize hizmet veriyoruz. Vesayetçilere de teröristlere de darbecilere de geçit vermedik. Emanetinizi baş üstünde tuttuk. Milletimizle birlikte direndik ve kazandık. Bizim bu yıkım ekibinden farkımız bu. Bunlar ne diyor, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yürüyüşünü durdurmaktan bahsediyorlar. Bu millet taş üstüne taş koyanla, laf üstüne laf koyanı çok iyi bilir" ifadelerine yer verdi.