Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başbakan Yıldırım: Sebze ve meyve fiyatında siyaset yapılıyor

    Başbakan Yıldırım: Sebze ve meyve fiyatında siyaset yapılıyor

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    A Haber yayınına katılan Yıldırım, şunları söyledi:

    ''Bu ortalık toz duman her gün bir spekülasyon ile vatandaşı etkileme çabaları var. Bu kampanyaların dürüstçe yapılması lazım. Kişisel beklentiler değil de aklı başına işlerle uğraşmak lazım.

    Zaman zaman sebzelerde meyvelerde gıdalar üzerinden siyaset yapıldığı oluyor. Çok aymaz şekilde soğan kuru dolar kurunu geçti şeklinde… Olay çok mevzi bir olay. Soğanın çok yetiştiği yerlerde afetlerden rekoltede düşme var. Ürün daha çıkmadan fiyatlar yükselecek söylentisi yapılıyor fiyatlar yükseliyor.
    Tamamen spekülasyon. Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız. Patates 19 Haziran'da 2,5 lira, soğan 4 lira... Bir gün sonra nasıl artıyor fiyatı. Mantıklı bir izahı yok. Millet ne film döndüğünün farkında.''

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (21.06.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Başbakan , Binali Yıldırım , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri