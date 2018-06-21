Başbakan Yıldırım: Sebze ve meyve fiyatında siyaset yapılıyor

A Haber yayınına katılan Yıldırım, şunları söyledi:

''Bu ortalık toz duman her gün bir spekülasyon ile vatandaşı etkileme çabaları var. Bu kampanyaların dürüstçe yapılması lazım. Kişisel beklentiler değil de aklı başına işlerle uğraşmak lazım.

Zaman zaman sebzelerde meyvelerde gıdalar üzerinden siyaset yapıldığı oluyor. Çok aymaz şekilde soğan kuru dolar kurunu geçti şeklinde… Olay çok mevzi bir olay. Soğanın çok yetiştiği yerlerde afetlerden rekoltede düşme var. Ürün daha çıkmadan fiyatlar yükselecek söylentisi yapılıyor fiyatlar yükseliyor.

Tamamen spekülasyon. Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız. Patates 19 Haziran'da 2,5 lira, soğan 4 lira... Bir gün sonra nasıl artıyor fiyatı. Mantıklı bir izahı yok. Millet ne film döndüğünün farkında.''

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