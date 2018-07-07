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    Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

    AA
    07.07.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret etti.

    Yıldırım, AK Parti TBMM Grup toplantısı sonrasında, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın makamına gitti.

    Bostancı ile bir süre sohbet eden Yıldırım, daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki makamına geçti. Yıldırım, burada Bahçeli ile 15 dakika görüştü.

    Ziyaretin ardından çıkışta bir gazetecinin "Planlı bir ziyaret miydi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Hayatın normal akışına göre gelişen konular." ifadesini kullandı.

    Başbakan Yıldırım, daha sonra Meclisteki makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

     

    Etiketler: Binali Yıldırım , Devlet Bahçeli
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