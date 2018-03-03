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    Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu temizledi

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 14:54 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Konya İl Kongresi'nde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajlar verdi. Yıldırım, "Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

    Yıldırım şöyle konuştu: "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer."

    Etiketler: Binali Yıldırım , Zeytin Dalı Harekatı , raco , son dakika
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