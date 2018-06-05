Başbakan Yıldırım: 'Hakkari'den söylüyorum, bunların tamamının kökünü kazıyacağız'

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hakkari'den söylüyorum; bu toprakların hiçbir karışında alçak terör olmayacak, bunların tamamının kökünü kazıyacağız.

Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, onlarla ilgili sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Kürtlüğünüz ile gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz.

Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin.

Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte defetmeye azmettik, yemin ettik, inşallah birlikte başaracağız.

"Üzümlü Esendere kapısı açık, şimdi Derecik Şemdinli Sınır Kapısı'nı da açacağız. Yetmez, İran'a Şemdinli alan kapısını da açacağız. Böylece komşuyla, Irak ile ticaret başlayacak ve burada terörün yerini ticaret alacak, üretim alacak, insanlarımızın yüzü gülecek.''

Ayrıntılar birazdan...