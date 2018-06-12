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    Başbakan Yıldırım: 'Gençlerimize iş, aş imkanı sağlayacağız'

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir Teknoloji Üssü'nün 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında genç beyine akıl teri üreten gençlerimize, araştırmacılarımıza iş, aş imkanı sağlayacağız" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, "Son 15 yıldır yaptığımız düzenlemelerle tam zamanlı Ar-Ge çalışanı sayısını 29 binden 137 bine çıkardık" diye konuştu.

    Etiketler: Açıklama , izmir , son dakika , haberler
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