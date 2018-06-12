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Başbakan Yıldırım: 'Gençlerimize iş, aş imkanı sağlayacağız'
Hürriyet Haber
12.06.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:
Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir Teknoloji Üssü'nün 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında genç beyine akıl teri üreten gençlerimize, araştırmacılarımıza iş, aş imkanı sağlayacağız" dedi.
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