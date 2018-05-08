Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur

Başbakan Binali Yıldırım, Vakıflar Haftası programı ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.

Eylemin, büyük bir hadsizlik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır."

"BU KÜÇÜK İNSANLARI KINIYORUM"

Yıldırım, "Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kur'an'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." diye konuştu.