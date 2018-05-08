Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur

    Başbakan Yıldırım: Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur

    AA
    08.05.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye dair, "Bir cehalet manifestosudur. Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Vakıflar Haftası programı ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katıldı.

    Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.

    Eylemin, büyük bir hadsizlik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

    "Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır."

    "BU KÜÇÜK İNSANLARI KINIYORUM"

    Yıldırım, "Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kur'an'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." diye konuştu.

    Etiketler: Kuran-ı Kerim , tepki , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri