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    Başbakan Yıldırım duyurdu! Çiftçilere mazot desteğinde paralar yatıyor

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 19:23 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım çiftçilere yapılan mazot desteğinde paraların Mart sonuna kadar hesaplara yatacağını söyledi.

    Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

    Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    Fatih'i, Kanuni'yi bağrından çıkaran topraklar, Manisa. Cumhuriyetimizi nasıl savunduysa Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir Manisa. Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Bu salon muhteşem coşkusunu sandıktan gösterecek mi? Tek kelimeyle muhteşemsin Manisa. Sevgili gençler, 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz, kadını ile genci ile, yaşlısı ile indiniz meydanlara.

    Diyorlar ki Başbakan açıklama yaparak yargıyı etkiliyor. Yargıya bu kadar saygılıysanız, neden o gün bu kadar hukuksuz işler yaptınız (28 Şubat). Şimdi bunun hesabını verin. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz. Bizim hakimlerimiz kalemleri ile konuşur, kararları ile konuşur.

    CHP'YE ELEŞTİRİ

    Kendini bilmez bir CHP'li diyor ki, MHP-AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakla ifadeleri partimize yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar.

    FETÖ DE HESAP VERECEK

    Şimdi hesap veriyorlar hesap. Eninde sonunda FETÖ de hesap verecek.

    SABUNCUBELİ TÜNELİ'Nİ AÇIYORUZ

    Soma şehitleri için yaptığımız konutları teslim ettik. Evliya Çelebi'nin rüyasına giren Sabuncubeli Tüneli'ni bu sene açıyoruz. İstanbul İzmir Otoyolu adım adım ilerliyor.

    BAŞBAKAN KONGRE ÖNCESİ KONUŞTU

    Başbakan Binali Yıldırım'dan, Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

    Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    Türkiye teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. Terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Destekçilerinizi de unutmadık, onlara da günü geldiğinde hesap soracağız.

    Bu yol yapıldığında Türkiye nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Manisa-İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Şimdi, Balıkesir'e doğru devam ediyor. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hızlı tren Manisa'ya yakışır. 17 şehzedayi yetiştiren, 7'sini padişah yapan bu şehre en yapsak yakışır.

    HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ

    Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak.

     

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    Etiketler: Binali Yıldırım , mazot , çiftçi , son dakika
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