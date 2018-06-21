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    Başbakan Yıldırım: Dört resmi, bir gizli ortakları var

    Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
    21.06.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce üzerinden Millet ittifakını eleştirerek, "Adaylığı belli olur olmaz Edirneye gitti. Millet Selimiyeyi ziyaret edecek, kampanyaya oradan başlatacak sandı. Bir de baktık ki zindanda arkadaşıyla buluşuyor. Selahattin Demirtaşla bir araya geldi. Bunların, bu ittifakın dört resmi ortağı, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP-PKKdır" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Ankaranın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Parti otobüsünden kalabalığa seslenen Başbakan Yıldırım, 24 Haziran günü ikinci bayramın yapılacağını belirterek Ak Parti döneminde yapılan yatırımları anlattı. Başbakan Yıldırım, diğer cumhurbaşkanı adaylarının ortak noktasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesini engellemek olduğunu ifade ederek, "24 Haziranda yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz?

    İnce eleyip, sık dokuyup, İnceyi eleyip Erdoğanı seçecek misiniz? Mamak işi bitirmiş. Mamak sabırsızlanıyor. Gün sayıyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Piyasada adaylar var dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar, vaatte bulunuyorlar. Şimdi söylediklerine bakıyorsun, ortak bir noktaları var. O da ne biliyor musun; Recep Tayyip Erdoğanı indirelim de ne olursa olsun. Peki buna güçleri yeter mi? Mamak buna izin verir mi? Esasında ne tesadüf bazı dost bildiğimiz ülkelerde aynı şeyi söylüyor. Bunlarla aynı yere vurgu yapıyorlar, ’Tayyip Erdoğan olmasın.’ Sana mı soracak bu millet, senden mi emir alacak. Bu millet Türkiye sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğanı sana mı yedirecek dedi.

    BU İTTİFAKIN GİZLİ ORTAĞI HDP, PKKDIR

    Daha sonra diğer cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerini anımsatan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

    Bunlar vaatlerde bulunuyorlar. Vaatte bulunanın kim olduğuna bir millet bakar. Önceden bu ülke için yaptığın tek bir hizmet var mı, iş var mı? Köprü, havalimanı, okul, hastane yaptın mı? E ne konuşuyorsun? Hiçbir tecrüben, eserin yok. Boş konuşuyor. Bu ülkede 15 yılda Türkiyeyi üç kat büyüten iktidar kim? 15 yılda bin 245 yeni hastane yapan, 20 bin kilometre bölünmüş yol yapan, 131 yeni üniversite kuran hangi parti? Geri kalanını da bırakalım Muharrem İnce saysın. Üç gün boyunca saya saya bitiremez Muharrem İnce. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirsin. Başka iş bilmez bunlar. Ondan sonra çıkıp diyeceksin ki; herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Öyle yağma yok. Adaylığı belli olur olmaz Edirneye gitti. Millet Selimiyeyi ziyaret edecek, kampanyaya oradan başlatacak sandı. Bir de baktık ki zindanda arkadaşıyla buluşuyor. Selahattin Demirtaşla bir araya geldi. Bunların, bu ittifakın dört resmi ortağı, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP-PKKdır. Milletimin bunu bilmesini istiyorum. Bu ülkenin birliği için çok bedel ödedik. Şehitler, gaziler verdik. Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığa göz dikenlere karşı millet dimdik ayakta olduğu gibi, aynı şekilde ülkeyi korumaya hazırdır. Her zaman görev başındadır.

    HANGİ HAKLA KÜRTLERE DEVLET KURMAYA KALKACAKSINIZ

    Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, Emperyal güçler Türkiyenin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak istiyor. Buna izin verir miyiz? Ülkemizi bölmeye çalışanlara fırsat var mı? Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz, siz hangi hakla Kürtlere devlet kurmaya kalkacaksınız. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin kanı canı üzerinden planlarınızı gerçekleştirmenize bu millet izin verir mi? Vermez. Yarın öbür gün Mamaklılar daha çok çalışacak. Seçimi kazanırsak, eskiye döneceğiz diyorlar. Biz de seçimi kazandığımızda daima ileriye gideceğiz, durmak yok diyoruz. Eskide ne var 15 Temmuz var, 17-25 Aralık var. Gezi var, Cumhurbaşkanı seçtirmeyen vesayet var. Ak Partiyi kapatma girişimi, Ergenekon-Balyoz, 80 darbesi var. Var oğlu var. Bunları mı ülkeye yaşatacaksınız. Biz diyoruz ki; artık bu darbe, bu vesayet defterlerini kapatalım. Cumhur ittifakını en güçlü şekilde Meclise göndereceğiz. Ak Parti vekillerini en güçlü şekilde Meclise göndereceğiz.

    Etiketler: son dakika , haberler
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