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    Başbakan Yıldırım: Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur

    ANKARA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
    23.04.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur.' dedi. TBMM'deki gergin oturumla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Her şeyi hoş görürüm yalana tahammül edemem" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

    Yıldırım, Genel Kurul’da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

    Başbakan Yıldırım: Bunu Abdullah Güle sormak daha iyi olur

    Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de 'Yersen' ifadesini kullandı.

    Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur.' dedi.

    Başbakan Yıldırım: Bunu Abdullah Güle sormak daha iyi olur

    Başbakan Binali Yıldırım, Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi.

    "Neler değişecek? sorusunu Hiçbir şeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder diye yanıtladı.

    Başbakan Yıldırım: Bunu Abdullah Güle sormak daha iyi olur

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